До двух лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу театрального кресла

17:30, 12 октября 2017, ПАИ

До двух лет тюрьмы грозит великолучанину, укравшему театральное кресло, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что утром 8 августа экипаж ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки на улице Некрасова задержал гражданина, который переносил театральное кресло. Выяснилось, что 18-летний юноша проник в помещение Великолукского драматического театра и похитил кресло. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, признал и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.