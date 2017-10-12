139 псковских подростков привлечены к ответственности за 9 месяцев

18:08, 12 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев текущего года а административной ответственности в Пскове привлекли 139 несовершеннолетних и 579 их законных представителей. Такие данные содержатся в отчёте городской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С января по сентябрь Комиссия провела 38 заседаний, на которых были рассмотрены 1 тыс. 113 дел, состоялись 49 рейдовых мероприятий, 12 из них – это межведомственные рейды в вечернее и ночное время по проверке мест массового отдыха молодежи, кафе, досуговых учреждений и мест концентрации групп несовершеннолетних асоциальной направленности, а 37 - межведомственные рейды для контроля по месту жительства детей и семей, находящихся в социально опасном положении. Всего были обследованы 432 семьи.

Комиссия провела две городские межведомственные комплексные операции с участием всех субъектов профилактики: «Семья» (с 15 февраля по 15 марта) и «Подросток» (с 15 мая по 1 октября). Также члены комиссии участвовали в проведении акций и операций «Насилию скажем – нет!», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети Северо-Запада», «Условник», «За здоровье и безопасность наших детей».

За девять месяцев работы в этом году члены комиссии организовали десять обучающих семинаров для представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в «Комиссии по делам несовершеннолетних» и Подразделении по делам несовершеннолетних УМВД РФ по городу Пскову».

В июне совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и управлением образования администрации Пскова комиссия организовала смену городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе центра образования «Подросток» для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Каждый понедельник с 14:00 до 18:00 проводятся индивидуальные профилактические мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии, за девять месяцев их было 279.