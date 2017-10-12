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Культура

Реставрация самого большого вотчинного храма Псковской области началась в Бельском Устье

В деревне Бельское Устье Порховского района началась реставрация храма Вознесения Господня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на пресс-службк Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации.

На объект уже вышла подрядная организация. Специалисты провели биоцидную обработку фасадов церкви и начали первоочередные работы по подготовке к зимнему периоду. В настоящий момент церковь Вознесения Господня опоясана строительными лесами. На местах образования трещин на стенах и куполе храма установлены маяки для мониторинга ситуации. Комиссия, в состав которой вошли представители авторского надзора, проводит обследование кровли, после чего начнется ее частичная реставрация, которая продлится до наступления зимнего периода.

Реставрация кровельных покрытий, фасадов, внутренние работы на южном приделе, а также воссоздание картуши на главном куполе и усиление основания кирпичного купола ротонды, согласно государственному контракту Северо-Западной дирекции, завершатся к началу осени 2018 года.

Церковь Вознесения Господня является самым большим в Псковской области вотчинным храмом XVIII века. Храм был построен в 1796 году и, как отмечают специалисты, по конструктивному решению и декоративному оформлению не имеет аналогов во всей Псковской области. Церковь действовала до 1960-х годов. За время своего существования она серьезно пострадала и находится в неудовлетворительном состоянии, храмовая усыпальница была полностью разорена.

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