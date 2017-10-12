Довмонтов город станет доступнее для псковичей

19:54, 12 октября 2017, ПАИ

12 октября в Псковской областной организации Всероссийского общества слепых состоялся круглый стол на тему «Доступность Довмонтова города» с участием представителей общественных организаций инвалидов, органов власти, музейного и архитектурного сообщества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в обществе.

На повестке дня было обсуждение проекта по развитию доступности территории Довмонтова города Псковского кремля. Круглый стол начался с приветственного слова председателя областной организации ВОИ Марины Борисенковой, высказавшей мнение, что обсуждаемые вопросы имеют большое значение не только для людей с инвалидностью, но и для всех граждан в целом. По её словам, Кремль и Довмонтов город давно стали визитной карточкой города Пскова, именно поэтому доступность данного объекта для маломобильных граждан, очень важна. Марина Борисенкова рассказала, что по проекту проведена большая работа: определены потребности людей с инвалидностью, с помощью измерительных инструментов обследована территория объекта, подготовлен паспорт доступности данного пространства, составлен план тропиночно-пешеходной сети для людей с ограниченными возможностями.

В ходе круглого стола архитектор проекта Евгения Бакуменко презентовала план тропиночно-пешеходной сети для людей с ограниченными возможностями, где учтены все требования для граждан с инвалидностью. Это и пешеходные ориентиры для слабовидящих, и информационные стенды с информацией об объекте для слабослышащих людей и дублированием шрифтом Брайля, также предусмотрены возможности для передвижения людей на колясках и родителей с детьми.

В своем докладе заведующая отделом Псковского кремля Жанна Аракчеева рассказала об исторической части Довмонтова города, о важности проекта, оповестила присутствующих о разработке экскурсионных маршрутов с использованием аудиогидов, а также выразила надежду на помощь и поддержку в реализации задуманного.

Участники круглого стола приняли активное участие в обсуждении проекта и отметили, что положительный опыт по обеспечению доступной среды для инвалидов будет использован в дальнейшем.

Напомним, что проект реализуется в рамках программы малых грантов, проекта «Дружественные города: городская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями» /«Дружественные города», ПООО «Чудской проект».