0
22:40
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
18:02
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
17:01
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
15:04
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
12:52
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
11:18
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
10:54
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
Еще новости
Общество

Полиция Пскова приглашает жителей региона на службу

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности полицейского, полицейского (водителя), полицейского (кинолога). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашаются лица в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Из числа претендентов на должность полицейского (кинолога) отдается предпочтение лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим документ о соответствующем кинологическом образовании, заверенный нотариально или кинологической организацией. 

Заработная плата - от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), дом 7, кабинет 32, контактный телефон: 29-25-73.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
12 октября 2017
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
12 октября 2017
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября 1
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
12 октября 2017
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
12 октября 2017
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед 3
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
12 октября 2017
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
12 октября 2017
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
12 октября 2017
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
12 октября 2017
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области

Идет загрузка...