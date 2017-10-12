Пожарный инспектор проверил бежаницкую деревню Чихачево
12 октября государственный инспектор по пожарному надзору в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» осуществил рейд в деревне Чихачево Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда проинструктированы под роспись 23 человека, распространены 12 листовок, в которых отражены правила эксплуатации различных отопительных приборов, а также требования к электрооборудованию и электроприборам.
Проведены пять собраний граждан, на которых до населения доведена обстановка с пожарами в Бежаницком районе, наиболее частые причины возникновения пожаров и номера телефонов вызова экстренных служб.