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Общество

Пожарный инспектор проверил бежаницкую деревню Чихачево

12 октября государственный инспектор по пожарному надзору в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» осуществил рейд в деревне Чихачево Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проинструктированы под роспись 23 человека, распространены 12 листовок, в которых отражены правила эксплуатации различных отопительных приборов, а также требования к электрооборудованию и электроприборам. 

Проведены пять собраний граждан, на которых до населения доведена обстановка с пожарами в Бежаницком районе, наиболее частые причины возникновения пожаров и номера телефонов вызова экстренных служб.

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