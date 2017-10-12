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Общество

Рейд по неблагополучным семьям прошёл в Псковском районе

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковского района совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД провели рейдовые мероприятия, посетили семьи, состоящие на профилактическом учете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Проводилась работа по выявлению фактов неблагополучия в семьях, установлению фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию и материальному содержанию несовершеннолетних детей, оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактике фактов жестокого обращения с детьми, выявлению причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних. 

В ходе рейдовых мероприятий с несовершеннолетними и родителями провели ряд профилактических бесед. 

Законные представители несовершеннолетних детей предупреждены об административной и уголовной ответственности. В ходе рейда проверены жилищно-бытовые условия. Все обследованные семьи оставлены на контроле в комиссии. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Псковского района обращается ко всем законным представителям несовершеннолетних детей с просьбой не оставлять детей в опасных ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.

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