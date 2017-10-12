Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» пройдет в Псковской области в октябре

20:20, 12 октября 2017, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным» для 1-4 классов. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении образования, в предыдущей олимпиаде приняли участие более 675 тысяч детей из России и зарубежных стран.

Олимпиада направлена на развитие современного российского образования и повышение мотивации к изучению русского языка у учеников начальных классов России, а также находящихся за рубежом русскоязычных детей. Олимпиада проходит в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Мероприятие проходит в два тура: пробный — 2-15 октября, основной - 16-31 октября. 10 октября будет проведен ознакомительный вебинар по участию в олимпиаде «Русский с Пушкиным». Ссылка на вебинар будет размещена на сайте Uchi.ru. Результат решения задач пробного тура не влияет на основной. Задачи пробного тура могут решаться неограниченно в любое время в период его проведения. На решение заданий основного тура отводится 1 час в любой день во время его проведения.

Если у учителя уже есть аккаунт на платформе Uchi.ru, ему необходимо зарегистрировать в личном кабинете всех учеников на олимпиаду. В случае, если у учителя отсутствует аккаунт, ему нужно сначала зарегистрироваться самому, затем внести всех детей в своём личном кабинете. После этого остается завершить регистрацию детей на олимпиаду «Русский с Пушкиным». Логины и пароли школьников автоматически создаются в личном кабинете учителя, их следует распечатать и раздать всему классу.

Все ученики и учителя, принявшие участие в олимпиаде, будут награждены грамотами и сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах на сайте.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте: info@uchi.ru, по телефону: 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru.