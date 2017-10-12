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Спорт

Псковичи посетили конференцию по подготовке комплекса ГТО для инвалидов

Сотрудники Центра спортивной подготовки Псковской области приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» для инвалидов: теория и практика», которая проходила 11 октября в НГУ им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортподготовки. 

На конференции рассматривались вопросы организации тестирования для людей с ограниченным возможностями здоровья, особенности процесса подготовки инвалидов к выполнению испытаний комплекса ГТО, а также медицинские требования к допуску инвалидов к испытаниям ВФСК ГТО.

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