Псковичи посетили конференцию по подготовке комплекса ГТО для инвалидов

22:30, 12 октября 2017, ПАИ

Сотрудники Центра спортивной подготовки Псковской области приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» для инвалидов: теория и практика», которая проходила 11 октября в НГУ им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортподготовки.

На конференции рассматривались вопросы организации тестирования для людей с ограниченным возможностями здоровья, особенности процесса подготовки инвалидов к выполнению испытаний комплекса ГТО, а также медицинские требования к допуску инвалидов к испытаниям ВФСК ГТО.