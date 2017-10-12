Награды получили сотрудники кадровой службы псковского УМВД

21:32, 12 октября 2017, ПАИ

В Пскове состоялось торжественное собрание в честь 99-летия кадровой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С праздником сотрудников кадровых подразделений поздравил начальник областного УМВД генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов ознакомил собравшихся с текстом поздравления министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева сотрудникам и ветеранам кадровой службы ведомства.

Подчеркивалось, что от эффективности деятельности кадрового аппарата во многом зависит качество отбора на службу в органы внутренних дел, соответствие уровня квалификации и профессиональной подготовки стражей порядка предъявляемым сегодня требованиям, а также авторитет полиции и уровень доверия граждан.

Группа сотрудников кадровых подразделений органов внутренних дел области была поощрена почетными грамотами, ведомственными наградами и премиями.