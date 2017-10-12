Псковская область презентована на международной туристской выставке в Петербурге

20:53, 12 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 12 октября, в ВК «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга стартовала XXV международная туристская выставка «INWETEX CIS TRAVEL MARKET 2017». Стенд Псковской области брендирован логотипом глобального туристского маршрута «Серебряное ожерелье России», гербом и слоганом региона, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре.

Организатором презентаций Информационный туристский центр Псковской области при поддержке комитета. На мероприятии работают представители туриндустрии Псковской области – туроператоры, отельеры и рестораторы региона.

Отметим, что выставка является одним из основных событий в области презентаций и продвижения турпродуктов и туриндустрии, проходящих на территории России.