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Пскович подозревается в убийстве отца

12 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в своей квартире в Пскове тела 59-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

В ходе тщательного осмотра места происшествия с использованием источника криминалистического света на предметах мебели были выявлены капли вещества, похожего на кровь, а на теле мужчины - небольшая рана в области грудной клетки. Согласно предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавший скончался в результате ножевого ранения грудной клетки.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, к преступлению может быть причастен 36-летний сын потерпевшего, с которым у него накануне вечером произошел конфликт.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого.

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