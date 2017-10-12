Доля евро в резервах РФ впервые за 10 лет снизилась до 26%

10:49, 13 октября 2017, ПАИ

Впервые за 10 лет доля европейской валюты в золотовалютных резервах России снизилась до 26%, при этом произошло наращивание золота в активах до $73,6 млрд. Об этом пишет газета «Известия».

ЦБ РФ изменил политику по управлению золотовалютными резервами. В частности, доля евро была сокращена с 40% до 26%. Как отметили аналитики, позиция Банка России является консервативной, так как за последние два года ЦБ существенно нарастил активы в золоте, тогда как у других стран запасы в этом драгоценном металле вдвое ниже.

Эксперты также полагают, что ЦБ РФ таким образом подготовил ответ на включение «печатных станков» крупнейшими Центробанками мира, политика которых привела к непредсказуемым скачкам курсов резервных валют мира.

Так, в I квартале 2017 года доля евро в международных резервах ЦБ упала до рекордно низкой отметки — 25,7%. Долларовая часть резервов в последнее десятилетие сохраняется примерно на одном и том же уровне в 40-49%. По состоянию на конец сентября управлением ЦБ находилось $424 млрд.