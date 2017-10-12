Восемь домов в Пскове остались без газоснабжения из-за совершённого грузовым манипулятором ДТП

08:19, 13 октября 2017, ПАИ

12 октября в Пскове на улице Лермонтова, 24 грузовой манипулятор на шасси КАМАЗ, принадлежащий ООО «АСПО», во время движения под газовой веткой задел стрелой трубу, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате ДТП произошла деформация газовой трубы и выход газа наружу. От газоснабжения в частном секторе отключены 8 домов, в которых проживают 24 человека.

Аварийно-восстановительные работы запланированы после оценки ущерба страховой компании.