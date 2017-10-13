Псковский фестиваль «Золотые родники» вошел в первую десятку осенних культурных событий

08:57, 13 октября 2017, ПАИ

Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», который проходит 13-14 октября в Пскове, вошел в топ-10 культурных событий осени. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

В топ-10 лучших осенних фестивалей года в России также попали: Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» в Московской области, музыкальный фестиваль «Евразия» в Екатеринбурге, культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ» во Владикавказе, фестиваль «Шедевры мировой классики» в Калининграде, театральный фестиваль «Маскерадъ» в Пензе, оперный фестиваль им. М. Д. Михайлова в Чебоксарах, фестиваль «Северное сияние» в Якутске и праздник «Дни оренбургского пухового платка» в Оренбурге.

По данным «ТурСтата», событийный туризм является одним из основных факторов роста внутреннего туризма в 2017 году.

Отметим, в Международном фольклорном фестивале «Золотые родники» участвуют 16 коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Белоруссии, Латвии, Молдовы и Эстонии. В рамках фестиваля в Псковском областном центре народного творчества и Городском культурном центре пройдут интерактивная программа традиций псковских кузнецов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и выставка декоративно-прикладного творчества.