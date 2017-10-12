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Тройное ДТП произошло в Пскове

12 октября в Пскове на 289-м км трассы Санкт-Петербург - Невель произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

69-летний водитель машины «Хендай Санта Фе» выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Дэу Нексия» под управлением 42-летнего мужчины и совершил столкновение. После этого «Дэу Нексия» наехала на ГАЗ-330232, за рулем которого находился 52-летний мужчина. В итоге 14-летняя пассажирка машины «Дэу Нексия» получила незначительные травмы.

Кроме того, за прошедшие сутки псковские сотрудники ГИБДД остановили 9 нетрезвых водителей.
 

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