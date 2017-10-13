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Стартовала прямая трансляция представления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

На сайте Псковского агентства информации стартовала прямая трансляция официального представления Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области. Церемония проходит 13 сентября в актовом зале областной администрации. Посмотреть трансляцию в режиме онлайн можно здесь.

Затем для представителей средств массовой информации будет организован пресс-подход, по окончании которого пройдет совещание Михаила Ведерникова с руководителями органов исполнительной власти региона, которое будет посвящено социально-экономическому положению области.

Напомним, 12 октября президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. Он назначен и. о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Врио главы региона стал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

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