Заместитель прокурора области примет граждан в Острове
В октябре заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Для встречи с заместителем прокурора области необходимо до 16 октября обратиться к Островскому межрайонному прокурору Сергею Самолетову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт в Островской межрайонной прокуратуре, расположенной по адресу: город Остров, улица Соляная, дом 2а.