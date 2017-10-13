2
13:05
До +10 градусов ожидается в Псковской области 14 октября
10:54
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
09:17
Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области
22:40
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
18:02
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
17:01
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
15:04
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
Еще новости
Общество

Пандус появился в псковской школе № 9 после вмешательства прокурора

Прокуратура города Пскова выявила в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» нарушения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в школе обучается ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но доступ в образовательную организацию маломобильных групп населения не обеспечен – вход в здание не оборудован пандусом с поручнями. Обязательное наличие такого пандуса предусмотрено СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», пояснили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями социальных прав ребенка-инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города Пскова обустроить здание школы в соответствии с федеральным законодательством о социальной защите инвалидов.

Суд требования прокурора удовлетворил, в настоящее время здание школы переоборудовано надлежащим образом.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

До +10 градусов ожидается в Псковской области 14 октября
13 октября 2017
До +10 градусов ожидается в Псковской области 14 октября
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
13 октября 2017
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО) 2
Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области
13 октября 2017
Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области 1
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
12 октября 2017
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
12 октября 2017
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября 1
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
12 октября 2017
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
12 октября 2017
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед 3
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
12 октября 2017
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»

Идет загрузка...