Пандус появился в псковской школе № 9 после вмешательства прокурора

09:13, 13 октября 2017, ПАИ

Прокуратура города Пскова выявила в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» нарушения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в школе обучается ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но доступ в образовательную организацию маломобильных групп населения не обеспечен – вход в здание не оборудован пандусом с поручнями. Обязательное наличие такого пандуса предусмотрено СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», пояснили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями социальных прав ребенка-инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города Пскова обустроить здание школы в соответствии с федеральным законодательством о социальной защите инвалидов.

Суд требования прокурора удовлетворил, в настоящее время здание школы переоборудовано надлежащим образом.