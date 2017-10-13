Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области

09:17, 13 октября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников собирается руководствоваться но новом посту принципом преемственности. Об этом он заявил во официального представления в качестве врио главы региона. Церемония проходит 13 сентября в актовом зале областной администрации. Посмотреть трансляцию в режиме онлайн можно здесь.

«Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу. Буду руководствоваться принципом преемственности. Никаких резких кадровых изменений не будет. Если и будут со временем, то будут носить косметический характер. С Андреем Анатольевичем [Турчаком] у нас долгие дружеские отношения», - сказал Ведерников.