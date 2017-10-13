Принципом преемственности собирается руководствоваться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников собирается руководствоваться но новом посту принципом преемственности. Об этом он заявил во официального представления в качестве врио главы региона. Церемония проходит 13 сентября в актовом зале областной администрации. Посмотреть трансляцию в режиме онлайн можно здесь.
«Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу. Буду руководствоваться принципом преемственности. Никаких резких кадровых изменений не будет. Если и будут со временем, то будут носить косметический характер. С Андреем Анатольевичем [Турчаком] у нас долгие дружеские отношения», - сказал Ведерников.