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Общество

Волшебный корпоратив в мире цирка устроит псковичам NATA INN (GRILL & DANCE)

На волшебный корпоратив в интригующем мире цирка приглашает псковичей NATA INN (GRILL & DANCE) - уникальное авторское заведение, сочетающее в себе демократичный ресторан и ночной клуб.

Как сообщили Псковскому агентству информации в заведении, в новогодний вечер гости смогут прикоснуться к цирковому волшебству и летающим акробатам, ловким жонглерам и другим мастерам циркового искусства. «Яркое танцевальное шоу, вокальные импровизации и уникальные шоу-эвенты перенесут вас на арену наслаждения и неповторимых эмоций. Ну и конечно, какая же новогодняя ночь без Деда Мороза и Снегурочки? Они принесут самые ожидаемые подарки этого года. Добро пожаловать на шоу нового поколения!», - отметили в NATA INN (GRILL & DANCE).

В заведении созданы максимально комфортные условия отдыха: лаконичный дизайн, удобное расположение столов, отдельный танцпол, наличие бара на каждом из двух этажей, кальян-зал, караоке-зал с качественным звуком, сценой и ретро-микрофоном.

  • NATA INN (GRILL & DANCE)
    Фото: NATA INN (GRILL & DANCE)
  • NATA INN (GRILL & DANCE)
    Фото: NATA INN (GRILL & DANCE)
  • NATA INN (GRILL & DANCE)
    Фото: NATA INN (GRILL & DANCE)
  • NATA INN (GRILL & DANCE)
    Фото: NATA INN (GRILL & DANCE)
  • NATA INN (GRILL & DANCE)
    Фото: NATA INN (GRILL & DANCE)
  • NATA INN (GRILL & DANCE)
    Фото: NATA INN (GRILL & DANCE)
  • NATA INN (GRILL & DANCE)
    Фото: NATA INN (GRILL & DANCE)

Гордостью заведения является специальная технология приготовления блюд на гриле и авторская европейская и русская кухня от шеф-поваров.

Стоимость новогоднего праздничного стола с шоу-программой составит 2700 рублей с человека.

Праздничный стол в новогоднюю ночь с шоу-программой обойдется в 4400 рублей с человека.

Бронирование мест возможно по телефонам: 8(911)6900303 или 20-15-20

Страница NATA INN (GRILL & DANCE) в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/natainn.

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