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Экономика

Россельхозбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «МИР»

Россельхозбанк в числе первых финансовых учреждений присоединился к программе лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК) «МИР». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Теперь клиенты банка – держатели карт «МИР» могут на ежедневной основе получать возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг (Cash back) в торгово-сервисных предприятиях – партнерах программы. Для этого необходимо зарегистрировать свою банковскую карту на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты по их условиям.

В свою очередь розничные предприятия – магазины, рестораны и другие компании сферы услуг, участвующие в программе, получили возможность увеличить свою целевую аудиторию за счет владельцев карт «МИР». Сервис позволяет предприятиям создавать целевые маркетинговые предложения для клиентов с учетом различных параметров, в том числе размера Cash back.

Компании, находящиеся на эквайринговом обслуживании в РСХБ, могут подключиться к программе лояльности «МИР» уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в отделение Банка, с которым заключен договор эквайринга, и оформить соответствующее заявление.

Россельхозбанк активно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, предоставляя своим клиентам широкий выбор современных продуктов и услуг. Банк приступил к выпуску карт «МИР» в июне 2016 года.

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