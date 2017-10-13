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Андрей Турчак: Это были прекрасные 8,5 лет

«Это были прекрасные 8,5 лет», - подытожил свою работу в Псковской области экс-губернатор Андрей Турчак. Об этом он заявил сегодня, 13 октября, во время представления нового врио губернатора региона Михаила Ведерникова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Эмоции переполняют, - отметил Турчак в начале своего выступления. - Хочу поблагодарить всех за восемь с половиной лет совместной работы. Мы переживали разные этапы, подъёмы и спады, но всегда были единой командой, независимо от партийной принадлежности».

Он добавил, что знает Ведерникова с 2005 года. «Это порядочный и честный человек. Он проявил себя на Северном Кавказе, уверен, он, как и я, полюбит Псковскую область».

Андрей Турчак пообещал оказывать региону всевозможную поддержку, отметив, что осталось много незаконченных инфраструктурных проектов: строительство школы в Великих Луках, Северный обход в Пскове, школы в Дно, Гдове, ещё одна школа в Пскове. «Большой объём работы надо будет провести по подготовке к Ганзейским дням. Я встречался с вице-премьером Ольгой Голодец, мы договорились, что я останусь в ганзейском оргкомитете, будем вместе работать. Хочу по-человечески сказать вам всем огромное спасибо», - заключил Андрей Турчак.

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Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
13 октября 2017
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО) 2
Михаила Ведерникова представили в качестве врио губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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Андрей Турчак: Это были прекрасные 8,5 лет
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Стартовала прямая трансляция представления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
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