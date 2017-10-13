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Общество

Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать псковские водоёмы

Сотрудники ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области» продолжают проводить рейды, несмотря на закрытие купального сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«Ведь сейчас растет количество любителей осенней рыбалки. К тому же, до закрытия сезона навигации водители плавсредств не упускают возможности выйти на воду, а значит, необходимо следить за соблюдениями правил управления судами», - пояснили в МЧС необходимость рейдов.

Обеспечение безопасности на водных объектах – основная задача государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России. С целью недопущения несчастных случаев на воде в осенний период под особым вниманием госинспекторов находятся популярные места рыболовов и отдыхающих на акваториях.

Во время патрулирования сотрудники ГИМС МЧС России проводят профилактические беседы с рыбаками и судоводителями. Государственные инспекторы напоминают о необходимости перед выходом на акваторию проверять исправность плавсредства и наличие аварийно-спасательного инвентаря на борту. Кроме того, они рекомендуют следить за прогнозом погоды, быть предельно внимательным в пути и обязательно сообщать своим родственникам о том, по какому маршруту и когда планируете вернуться.

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