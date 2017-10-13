Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать псковские водоёмы

09:29, 13 октября 2017, ПАИ

Сотрудники ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области» продолжают проводить рейды, несмотря на закрытие купального сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«Ведь сейчас растет количество любителей осенней рыбалки. К тому же, до закрытия сезона навигации водители плавсредств не упускают возможности выйти на воду, а значит, необходимо следить за соблюдениями правил управления судами», - пояснили в МЧС необходимость рейдов.

Обеспечение безопасности на водных объектах – основная задача государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России. С целью недопущения несчастных случаев на воде в осенний период под особым вниманием госинспекторов находятся популярные места рыболовов и отдыхающих на акваториях.

Во время патрулирования сотрудники ГИМС МЧС России проводят профилактические беседы с рыбаками и судоводителями. Государственные инспекторы напоминают о необходимости перед выходом на акваторию проверять исправность плавсредства и наличие аварийно-спасательного инвентаря на борту. Кроме того, они рекомендуют следить за прогнозом погоды, быть предельно внимательным в пути и обязательно сообщать своим родственникам о том, по какому маршруту и когда планируете вернуться.