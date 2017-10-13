0
13:31
Пост принял
10:54
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
10:45
Михаила Ведерникова представили в качестве врио губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09:48
Турчак назвал своей задачей на посту и.о. секретаря генсовета «Единой России» «перезагрузку партии»
09:31
Полпред Цуканов назвал приоритетные направления для работы врио губернатора Псковской области Ведерникова
09:28
Андрей Турчак: Это были прекрасные 8,5 лет
09:01
Стартовала прямая трансляция представления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Политика

Полпред Цуканов назвал приоритетные направления для работы врио губернатора Псковской области Ведерникова

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов сегодня, 13 октября, в ходе представления в Пскове назначенного накануне врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заявил, что у нового руководителя региона есть время заручиться поддержкой местных жителей.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цуканов зачитал указ президента о досрочном прекращении полномочий губернатора Андрея Турчака по собственному желанию и дал краткую характеристику г-ну Ведерникову, который с февраля 2017 года работал его заместителем в полпредстве. «Хочу сказать, что мне довелось с ним работать почти год. Это было беспрецедентное решение, когда заместитель полпреда курировал один конкретный регион [Калининградскую область, где Цуканов ранее был губернатором — ПАИ]». Полпред отметил, что у Калининградской и Псковской областей много схожего: есть государственная граница, непростая экономическая, транспортная, логистическая и демографическая ситуации. «В Калининградской области есть море, зато тут близость мегаполисов», — добавил он.

Говоря о Ведерникова, полпред сказал, что это «человек опытный, надежный». «Все поручения президента [им] исполнялись оперативно — и не поверхностно, а с глубоким пониманием».

«У Михаила Юрьевича есть время заручиться поддержкой жителей. Псков — непростой регион», — добавил Цуканов. Он отметил, что местной администрации доставалось от оппозиционных СМИ и добавил: «Свобода слова присутствует, а это нормальное стартовое начало, хотя и не всегда доставляет приятные минуты управленцам».

При этом он заметил, что администрацией Турчака «сделано много». В частности, среди достижений он назвал строительство онкоцентра, колоссальное внимание историко-культурному наследию, культуре, развитие дорожной инфраструктуры, строительство перинатального центра.

При этом он сразу же обозначил задачи для нового руководителя: «Сельское хозяйство — на подъеме, хотя ставятся вопросы по экологии и надо будет на это обратить внимание. Близость мегаполисаов — это плюс, но с другой стороны они оттягивают лучших людей. Привлечение инвесторов создание рабочих мест — то, чего ждут. Демографичесике вопросы решаются, но вам предстоит достраивать перинатальный центр».

Обращаясь к Андрею Турчаку, Цуканов поблагодарил его за работу и сказал: «Вам теперь предстоит решать вопросы другого уровня, но уверен что вы не забудете область».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
13 октября 2017
Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО) 2
Михаила Ведерникова представили в качестве врио губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 октября 2017
Михаила Ведерникова представили в качестве врио губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Турчак назвал своей задачей на посту и.о. секретаря генсовета «Единой России» «перезагрузку партии»
13 октября 2017
Турчак назвал своей задачей на посту и.о. секретаря генсовета «Единой России» «перезагрузку партии»
Полпред Цуканов назвал приоритетные направления для работы врио губернатора Псковской области Ведерникова
13 октября 2017
Полпред Цуканов назвал приоритетные направления для работы врио губернатора Псковской области Ведерникова
Андрей Турчак: Это были прекрасные 8,5 лет
13 октября 2017
Андрей Турчак: Это были прекрасные 8,5 лет 1
Стартовала прямая трансляция представления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13 октября 2017
Стартовала прямая трансляция представления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Андрей Турчак: Сделаю все, чтобы оправдать доверие и принести пользу людям
12 октября 2017
Андрей Турчак: Сделаю все, чтобы оправдать доверие и принести пользу людям 3
Представление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоится 13 октября
12 октября 2017
Представление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоится 13 октября 7

Идет загрузка...