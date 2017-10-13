Полпред Цуканов назвал приоритетные направления для работы врио губернатора Псковской области Ведерникова

09:31, 13 октября 2017, ПАИ

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов сегодня, 13 октября, в ходе представления в Пскове назначенного накануне врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заявил, что у нового руководителя региона есть время заручиться поддержкой местных жителей.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цуканов зачитал указ президента о досрочном прекращении полномочий губернатора Андрея Турчака по собственному желанию и дал краткую характеристику г-ну Ведерникову, который с февраля 2017 года работал его заместителем в полпредстве. «Хочу сказать, что мне довелось с ним работать почти год. Это было беспрецедентное решение, когда заместитель полпреда курировал один конкретный регион [Калининградскую область, где Цуканов ранее был губернатором — ПАИ]». Полпред отметил, что у Калининградской и Псковской областей много схожего: есть государственная граница, непростая экономическая, транспортная, логистическая и демографическая ситуации. «В Калининградской области есть море, зато тут близость мегаполисов», — добавил он.

Говоря о Ведерникова, полпред сказал, что это «человек опытный, надежный». «Все поручения президента [им] исполнялись оперативно — и не поверхностно, а с глубоким пониманием».

«У Михаила Юрьевича есть время заручиться поддержкой жителей. Псков — непростой регион», — добавил Цуканов. Он отметил, что местной администрации доставалось от оппозиционных СМИ и добавил: «Свобода слова присутствует, а это нормальное стартовое начало, хотя и не всегда доставляет приятные минуты управленцам».

При этом он заметил, что администрацией Турчака «сделано много». В частности, среди достижений он назвал строительство онкоцентра, колоссальное внимание историко-культурному наследию, культуре, развитие дорожной инфраструктуры, строительство перинатального центра.

При этом он сразу же обозначил задачи для нового руководителя: «Сельское хозяйство — на подъеме, хотя ставятся вопросы по экологии и надо будет на это обратить внимание. Близость мегаполисаов — это плюс, но с другой стороны они оттягивают лучших людей. Привлечение инвесторов создание рабочих мест — то, чего ждут. Демографичесике вопросы решаются, но вам предстоит достраивать перинатальный центр».

Обращаясь к Андрею Турчаку, Цуканов поблагодарил его за работу и сказал: «Вам теперь предстоит решать вопросы другого уровня, но уверен что вы не забудете область».