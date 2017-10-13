На конференцию «TAXI 2018» в Сочи приглашают псковичей организаторы

09:33, 13 октября 2017, ПАИ

Псковичей приглашают на практическую конференцию «TAXI 2018», посвященную тематике транспортного обслуживания легковыми такси предстоящего в России Чемпионата мира по футболу 2018 и последующих массовых мероприятий, а также вопросам цифровой экономики в регулировании деятельности такси и страхованию цифровых платформ такси. Мероприятие состоится 27-28 ноября в Сочи, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Мероприятие организовано при участии министерства транспорта Российской Федерации, комитета по транспорту и строительству Госдумы Российской Федерации и Общественного совета по развитию такси.

Итогами конференции должны стать утверждение типовой системы аккредитации и стандартов работы легкового такси для городов-участников Чемпионата мира по футболу 2018, которую впоследствии можно будет использовать при проведении иных крупных международных мероприятий; разработка дорожной карты по формированию цивилизованного, легального рынка такси в регионах Российской Федерации.

Среди участников конференции будут представители органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Транспортная дирекция-2018», эксперты таксомоторной отрасли, участники рынка перевозок легковым такси, общественные организации и региональные объединения, представители смежных отраслей.