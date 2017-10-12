Псковские предприниматели могут принять участие в форуме «Территория бизнеса – территория жизни» в Смоленске

11:30, 13 октября 2017, ПАИ

25 октября в Смоленске пройдет очередной этап Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», в котором могут принять участие псковичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете региона по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Организаторами проекта являются Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата Российской Федерации и Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Форум проводится при поддержке правительства Смоленской области. Генеральный партнер форума - электронная площадка РТС-тендер.

Программа форума включает в себя несколько тематических сессий и мастер-классов, которые будут интересны предпринимателям, представителям муниципальных администраций. Программа форума размещена здесь.

В рамках форума состоится вручение национальной премии «Бизнес-Успех», целью проведения которой является популяризация малого и среднего бизнеса.

К участию приглашаются предприниматели со всей России. Прием заявок осуществляется до 15 октября включительно на сайте премии.

Отбор проектов проводится по нескольким номинациям. Предприниматели, принимающие участие в премии «Бизнес-Успех», получают возможность рассказать о своем бизнесе широкому кругу людей, среди которых представители власти, банкиры, инвесторы, общественные деятели, журналисты и приглашенные эксперты из Москвы. Победителей наградят главным символом премии «Бизнес-Успех» - статуэткой «Золотой домкрат». В числе призов также бесплатное обучение для акселерации бизнеса, рекламная и PR-поддержка для всех кандидатов, ценные награды и денежные сертификаты от партнёров премии, поездки на международные профессиональные выставки и стажировки.

Участие в форуме - бесплатное.