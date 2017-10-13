Оборудовать локнянское кладбище контейнерной площадкой требует Роспотребнадзор

09:43, 13 октября 2017, ПАИ

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области выявили в Локне нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, при обследовании поселковых гражданских кладбищ, находящихся на балансе и обслуживании администрации городского поселения, обнаружено, что они не оборудованы контейнерной площадкой с ограждением по периметру и твердым покрытием.

По результатам проверки за выявленные нарушения на главу администрации городского поселения «Локня» составлен протокол по статье 6.4 КоАП РФ, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.