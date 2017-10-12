Отбор получателей субсидий в сфере футбола проходит в Псковской области

10:23, 13 октября 2017, ПАИ

В Псковской области проводится отбор на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В перечень документов, необходимых для получения субсидий, в обязательном порядке должны быть включены:

заверенные в установленном порядке копии учредительных документов юридического лица – претендента на получение субсидии;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – претендента на получение субсидии; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица – претендента на получение субсидии; документы, подтверждающие допуск юридического лица – претендента на получение субсидии к участию в спортивных соревнованиях по футболу в текущем финансовом году;

документы, содержащие итоги выступления юридического лица – претендента на получение субсидии в спортивных соревнованиях по футболу в отчетном финансовом году;

документы, подтверждающие наличие в юридическом лице – претенденте на получение субсидии детских клубных команд;

копия регламента спортивных соревнований по футболу;

копия утвержденного органами управления юридического лица – претендента на получение субсидии плана подготовки к участию в спортивных соревнованиях по футболу;

смета затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола, осуществляемых юридическим лицом – претендентом на получение субсидии в целях, указанных в пункте 2 настоящего Положения;

подписанное руководителем юридического лица – претендента на получение субсидии гарантийное письмо, содержащее обязательство по осуществлению софинансирования юридическим лицам – претендента на получение субсидии затрат с указанием размера такого софинансирования;

документы, подтверждающие отсутствие у юридического лица – претендента на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

документы, подтверждающие отсутствие у юридического лица – претендента на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

справка, подтверждающая, что юридическое лицо – претендент на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

справка, подтверждающая, что юридическое лицо – претендент на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.

Документы принимаются по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 23, кабинет 26 с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в рабочие дни в течение 10 рабочих дней после опубликования объявления до 23 октября включительно.