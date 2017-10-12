0
15:02
Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:23
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
15:06
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:38
Дальше будет больше
10:51
Труду и обороне будет посвящен ПАИ-live в 15:00
11:50
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
12:32
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
Еще новости
  • Коротко
Спорт

Отбор получателей субсидий в сфере футбола проходит в Псковской области

В Псковской области проводится отбор на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В перечень документов, необходимых для получения субсидий, в обязательном порядке должны быть включены:

Документы принимаются по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 23, кабинет 26 с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в рабочие дни в течение 10 рабочих дней после опубликования объявления до 23 октября включительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
10 октября 2017
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10 октября 2017
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Дальше будет больше
10 октября 2017
Дальше будет больше
Труду и обороне будет посвящен ПАИ-live в 15:00
10 октября 2017
Труду и обороне будет посвящен ПАИ-live в 15:00
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
07 октября 2017
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
05 октября 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису 1
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
02 октября 2017
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине

Идет загрузка...