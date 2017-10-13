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Общество

За 10 лет Россия отправила 650 тысяч тонн гуманитарной помощи в 110 стран

Россия за последнее десятилетие помогла более чем 110 странам, отправив им более 650 тысяч тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет «Российская газета».

«За последние 10 лет наша страна оказала гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия более 110 государствам, направив в общей сложности свыше 650 тысяч тонн гуманитарных грузов, - сказал Небензя. - При этом в последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около 120 миллионов долларов».

В нынешнем году получателями российской помощи по линии Всемирной продовольственной программы стали Таджикистан, Киргизия, Северная Корея, Сирия, Палестина, Намибия, Кения, Ирак и Иордания. Кроме того, Россия осуществляет проекты в области школьного питания по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации в странах Центральной Азии.

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