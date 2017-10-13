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Турчак назвал своей задачей на посту и.о. секретаря генсовета «Единой России» «перезагрузку партии»

Сегодня, 13 октября, в Пскове в ходе представления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, экс-губернатор Андрей Турчак рассказал о своих задачах на посту и.о. секретаря генсовета «Единой России».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчак заявил, что прежде всего необходимо «сохранить рейтинг доверия партии и председателя, президента». Также напомнил, что в краткосрочной перспективе необходимо провести подготовку к декабрьскому съезду «ЕР», вслед за которым вскоре состоятся выборы президента, а затем в сентябре 2018 года — многочисленные избирательные кампании в регионах.  

«Задача — перезагрузить партию, больше слышать регионы», — добавил Турчак.

Также он заметил, что продолжит поддерживать Псковскую область: «Я никуда не ухожу. Будем работать вместе, оказывать поддержку действующей администрации и Михаилу Юрьевичу [Ведерникову]».

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Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО) 2
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