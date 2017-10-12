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Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

В Великих Луках полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 11 октября в 23:00 в Великих Луках на проспекте  Гагарина полицейские остановили автомашину Volkswagen Passat. Выяснилось, что иномаркой управлял 46-летний житель Куньинского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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