Автоматические весы на псковских трассах скоро начнут выписывать штрафы

10:01, 13 октября 2017, ПАИ

Росавтодор подготовил к полноценному запуску в эксплуатацию 25 автоматических весов на трассах в Псковской области, Бурятии, Татарстане, Краснодарском крае, в Амурской, Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тверской и Тульской областях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росавтодора, пока эти пункты работают в режиме мониторинга (без применения административных санкций к перевозчикам), но в ближайшей перспективе также начнут выписывать штрафы. Всего до 2021 года на федеральных трассах будет установлено 387 пунктов автоматического весогабаритного контроля.

За первый год пилотной эксплуатации пункты автоматического весового контроля на федеральных дорогах выявили 30 тысяч грузовиков, передвигавшихся с превышением допустимых нагрузок. Общая сумма штрафов владельцам таких автомобилей за наносимый ущерб дорогам составила 175 млн рублей.

Усиление контроля за счет применения автоматики позволило за двенадцать месяцев сократить число нарушителей с 40 до 4% от общего грузопотока. Такие показатели зафиксированы на трассах в Вологодской области, которая многие годы находилась в лидерах антирейтинга по количеству нарушений весовых параметров у грузовиков.

Напомним, что 5 октября глава Росавтодора Роман Старовойт и начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников провели выездное совещание на территории Вологодской области с целью обсуждения результатов пилотного проекта по функционированию автоматической системы фиксации правонарушений в сфере грузоперевозок. В ходе мероприятия были организованы тестовые заезды грузовиков с контрольным взвешиванием на статическом оборудовании и проверкой точности показаний автоматических весов. Проведенный эксперимент показал, что точность автоматики идентична показаниям классических стационарных пунктов весового контроля и подтверждает правомерность их использования.