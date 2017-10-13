Цуканов рекомендовал Ведерникову «сверить позицию» с жителями Псковской области

09:53, 13 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 13 октября, в ходе представления в Пскове назначенного накануне врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов призвал его «сверить позицию с жителями» Псковской области после первоочередных решений на новом посту.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цуканов сказал: «Первоочередные задачи Михаил Юрьевич сам поставит перед правительством области. Самая главная — войти в отопительный сезон. Также сейчас на повестке дня бюджетный процесс: бюджет должен быть социально направлен». Он добавил, что необходимо завершить проекты, начатые Андреем Турчаком, в частности, строительство нового перинатального центра.

«Дальше надо будет сверить позицию с жителями, что-то скорректировать, а затем — просто работать», — резюмировал Цуканов.

В свою очередь врио губернатора Михаил Ведерников заявил, что в его первоочередных планах: провести встречи с заместителями и главами муниципалитетов, понять ситуацию в регионе, получить от них информацию о проблемах и предложения по их решению.