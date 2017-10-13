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Политика

Цуканов рекомендовал Ведерникову «сверить позицию» с жителями Псковской области

Сегодня, 13 октября, в ходе представления в Пскове назначенного накануне врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов призвал его «сверить позицию с жителями» Псковской области после первоочередных решений на новом посту. 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цуканов сказал: «Первоочередные задачи Михаил Юрьевич сам поставит перед правительством области. Самая главная — войти в отопительный сезон. Также сейчас на повестке дня бюджетный процесс: бюджет должен быть социально направлен». Он добавил, что необходимо завершить проекты, начатые Андреем Турчаком, в частности, строительство нового перинатального центра.  

«Дальше надо будет сверить позицию с жителями, что-то скорректировать, а затем — просто работать», — резюмировал Цуканов.

В свою очередь врио губернатора Михаил Ведерников заявил, что в его первоочередных планах: провести встречи с заместителями и главами муниципалитетов, понять ситуацию в регионе, получить от них информацию о проблемах и предложения по их решению.

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Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО) 2
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