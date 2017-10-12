Фальшивые деньги обнаружены в Пскове и Великолукском районе

09:59, 13 октября 2017, ПАИ

В Пскове и Великолукском районе выявлены две денежные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

12 октября в финансовом учреждении областного центра была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. Ранее, 10 октября, в кассе торгового предприятия Великолукского района также была выявлена поддельная банкнота достоинством пять тысяч рублей.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам банковских учреждений, а также представителям сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

