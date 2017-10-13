В дни осенних каникул досугом псковских школьников займутся 30 лагерей

10:50, 13 октября 2017, ПАИ

В дни осенних школьных каникул с 30 октября по 3 ноября в Пскове Управление образования администрации города организует 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе всех общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных. Работать лагеря будут ежедневно с 8:30 до 14:30, предусмотрено двухразовое питание. Главная цель – занять детей по месту жительства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В каждом лагере планируется проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе, мастер-классы в Доме детского творчества. Кроме того, библиотеки города подготовили виртуальные познавательные экскурсии «Реки Пскова», «Парки Пскова» и другие мероприятия. Детский образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» порадует юных псковичей концертом.