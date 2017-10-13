«Молодежка ОНФ»: Бондарчук приглашает молодежь принять участие в конкурсе «Образ будущего страны»

11:47, 13 октября 2017, ПАИ

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С.А.Герасимова сняли видеоролик о конкурсе «Образ будущего страны», который организовала и проводит команда «Молодежки ОНФ». Озвучил ролик известный кинорежиссер и актер Федор Бондарчук. Своим примером вгиковцы показали, как может выглядеть работа, поданная на конкурс. На сегодняшний день заявки подали более 100 человек. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

«Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых необычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего. Нам всем строить и развивать Россию. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это ректоры вузов, видные общественные деятели и многие другие». На текущий момент подано более 100 заявок. Мы уверены, что ближе к окончанию приема работ – до 10 ноября – их будет в десятки раз больше», – заявил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Напомним, что в конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: «Эссе» и «Креатив», а сами работы принимаются до 10 ноября.

Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители.

Результаты конкурса «Образ будущего страны» «Молодежка ОНФ» объявит до 1 декабря.