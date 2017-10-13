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Сегодня Турчак будет представлен членам генсовета «Единой России» и ее президиума

Сегодня, 13 октября, временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак будет представлен членам генерального совета и президиума генсовета (ПГС) партии, а также руководителям межрегиональных координационных советов партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения «ЕР».

Генеральный совет партии должен утвердить сложение полномочий секретаря Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции «Единой России» в Госдуме.

Кроме того, члены президиума должны освободить от должности руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России» Владимира Бурматова (в связи с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды) и утвердить временно исполняющего обязанности главы ЦИК.
 

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