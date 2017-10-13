Церемония представления Михаила Ведерникова в должности врио губернатора Псковской области (ВИДЕО)
Сегодня, 13 октября, состоялась церемония официального представления Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области. В актовом зале региональной администрации его представил полномочный представитель президента по СЗФО Николай Цуканов, который зачитал указ главы государства об осовобождении от этой должности Андрея Турчака. Напомним, экс-губернатор Андрей Турчак накануне стал и.о. генерального секретаря партии «Единая Россия».