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Общество

Министр транспорта вручил награду работнице дорожной отрасли Псковской области

12 октября министр транспорта РФ Максим Соколов вручил ведомственную награду заместителю начальника проектно-технического отдела Государственного комитета Псковской области по транспорту Елене Дунаевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Елена Дунаева работает в дорожной отрасли Псковской области 29 лет. В настоящее время она занимается вопросами обеспечения дорожной отрасли региона проектно-сметной документацией на все виды дорожных работ, внедрением новых технических решений, материалов, технологий как в проектах, так и в производстве, осуществляет технический контроль за размещением объектов сервиса и рекламы в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального значения, организует и контролирует решение землеотводных вопросов при производстве дорожных работ.

При ее непосредственном участии начаты работы по реализации крупномасштабных проектов: строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в городе Великие Луки и строительство 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова.

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