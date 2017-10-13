54% импортной продукции легкой промышленности не соответствует норме

11:06, 13 октября 2017, ПАИ

Около 54% импортной продукции легкой промышленности не соответствует техническому регламенту «О безопасности продукции легкой промышленности», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Из всего количества образцов продукции, не соответствующих требованиям технического регламента, 54% проб являлись импортируемой продукцией. Таким образом, необходимо обращать особое внимание на продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из других стран», - говорится в сообщении.

Всего по результатам проверок Роспотребнадзора с реализации снято более 720 тонн образцов продукции легкой промышленности. При этом 40% некачественных образцов приходится на меховые изделия. Остальные нарушения приходятся на женскую одежду, обувь, нижнее белье и текстильные материалы.

Большая часть нарушений заключается в несоответствии требованиям по маркировке, отмечают в ведомстве. По показателям химической и биологической безопасности не соответствовало только 5% образцов.