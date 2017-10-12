Мошенник лишил пожилую великолучанку 17 тысяч рублей

11:54, 13 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках пенсионерка стала жертвой мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 68-летняя горожанка разместила в интернете объявление о продаже изделий медицинского назначения. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о готовности приобрести товар. Путем различных уловок он выяснил реквизиты банковской карты великолучанки. В результате с ее карты были сняты 17 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.