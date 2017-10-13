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Общество

Около 5000 свалок по всей стране устранены в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка»

Эксперты Народного фронта подвели итоги работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» за восемь месяцев его реализации. За это время на «Интерактивную карту свалок» проекта поступило 13 992 обращений от граждан со всех регионов России. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в пресс-службе Общероссийского ародного фронта.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил: «На сегодняшний день благодаря работе наших активистов мы добились решения 4951 проблемы, связанной с нарушениями правил складирования отходов».

«На нашей интерактивной карте сейчас обозначено около 14 тысяч поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами. Это и свалки, и «серые» полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения, как, например, заброшенные развалившиеся здания в Арктической зоне. Все это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема и они не хотят сидеть сложа руки и готовы вместе с Народным фронтом делать нашу страну чище», - заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Он добавил, что сейчас эксперты Народного фронта готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами. «Работа в рамках нашего проекта идет во всех российских регионах, и мы оцениваем ее эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных объектов, сколько из них находится в работе, сколько -  устранено. Каждый регион получает свой коэффициент. Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели», - резюмировал Миронов.

В Псковской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты Народного фронта добились ликвидации половины выявленных несанкционированных объектов, нанесенных на «Интерактивную карту свалок» проекта. В настоящий момент отмечено 159 свалок, убрано 77, в работе 70.

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