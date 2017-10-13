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Общество

Благоустройство сквера у памятника «Танк Т-34» в Пскове начнется в этом году

Объявлен аукцион на благоустройство территории сквера у памятника «Танк Т-34» в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 4 млн 151 тысяч 551 рубль. Источник финансирования — бюджеты Пскова и области. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова».

Контрактом предусмотрена декоративная подсветка объекта. Также подрядчик займется устройством пешеходных дорожек из фигурной брусчатки, покрытий из булыжного камня, асфальтированием тротуаров, посевом газонов и созданием цветника у монумента, установкой гранитной плиты, шести парковых скамеек и десяти урн.

Аукцион назначен на 2 ноября. Срок выполнения работ в 2017 году — с даты подписания контракта до 30 ноября, в 2018-м — с 1 января по 30 июня.

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