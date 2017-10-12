На МАПП Шумилкино развернули фуру с 18 тоннами лосося из-за нарушения целостности 9 коробок

12:29, 13 октября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Шумилкино в Печорском районе запрещён транзит из Латвии в Казахстан 18 тонн атлантического замороженного лосося, произведенного в Норвегии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с нарушении целостности 9 картонных коробок, в которые была упакована рыба. Оформлен акт о возврате груза.