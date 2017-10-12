0
21:40
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
10:44
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
14:11
В Псковской области практически нет «робингудов»
12:52
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
22:41
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
09:35
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
18:08
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
Еще новости
Экономика

На МАПП Шумилкино развернули фуру с 18 тоннами лосося из-за нарушения целостности 9 коробок

В многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Шумилкино в Печорском районе запрещён транзит из Латвии в Казахстан 18 тонн атлантического замороженного лосося, произведенного в Норвегии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с нарушении целостности 9 картонных коробок, в которые была упакована рыба. Оформлен акт о возврате груза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12 октября 2017
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
11 октября 2017
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область 1
В Псковской области практически нет «робингудов»
10 октября 2017
В Псковской области практически нет «робингудов»
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
06 октября 2017
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
05 октября 2017
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
04 октября 2017
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса 2
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
02 октября 2017
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино» 1
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
28 сентября 2017
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей 5

Идет загрузка...