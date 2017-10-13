В Псковской области будет реконструирован подъезд к МАПП Бурачки

12:20, 13 октября 2017, ПАИ

В Псковской области будет реконструирован подъезд к МАПП Бурачки от автомобильной дороги М-9 «Балтия» – от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу). На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Максимальная цена контракта — 69 млн 875 тыс. 245 рублей, средства предусмотрены в федеральном бюджете.

До 1 декабря 2017 года подрядчику нужно выполнить земляные работы, ремонт дороги и работы по ее обустройству, установить шумозащитные (акустические) экраны.