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Избивавший своего сына пскович отправится на исправительные работы

В Пскове осужден 50-летний местный житель, отец малолетнего ребенка. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, приговором мирового судьи судебного участка № 28 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В суде установлено, что на протяжении длительного времени, с 14 апреля 2016 года по 19 марта 2017 года, мужчина, желая причинить физические и психические страдания, наносил побои своему сыну и совершал в его отношении иные насильственные действия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% от полученного заработка в пользу государства.

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