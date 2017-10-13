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Общество

Россияне назвали достаточный для счастья уровень дохода

Для счастья среднему россиянину достаточно заработной платы в 50 тысяч рублей в месяц, свидетельствует опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ), сообщает РИА Новости.

По данным Росстат, в июле 2017 года средняя по стране номинальная зарплата составляла 38 тысяч 619 рублей.

Для того, чтобы считаться богатым человеком, россиянину, по мнению участников опроса ФОМ, нужно получать в месяц в среднем 100 тысяч рублей. При этом половина респондентов считает, что богатство способствует развитию худших качеств человека.

Бедными участники опроса ФОМ считают около 70% россиян, при этом 37% респондентов уверено, что бедность (так же, как и богатство) делает человека хуже, а 13% полагают, что она идет человеку на пользу. Еще 37% заявили, что бедность никак не влияет на моральные качества человека.

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