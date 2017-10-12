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Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке до 9% годовых

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем снижение процентных ставок составило 0,55 пп. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Минимальная ставка составляет от 9% годовых и действует в рамках специальных условий для молодых семей на вторичном рынке. На первичном рынке установлены ставки от 9,1%.

Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы.

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