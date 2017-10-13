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Общество

«Световозвращающий вальс» станцевали волонтеры в парке Пскова

В Пскове, в одном из городских парков прошел необычный флешмоб. Волонтеры общественной организации «Вечевой орден» станцевали вальс в светящихся платьях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Вальс был особенным, он не только восхищал красотой и изяществом, а еще напоминал всем участниках мероприятия важность иметь с собой частичку света на темных городских улицах, которая убережет от беды и несчастья на дороге», - отметили организаторы.

Госавтоинспеция благодарит за оказанное содействие в подготовке и проведении мероприятия досуговый научно - технический центр «Юный техник» и представителя общественной организации «Ночные волки» Юрия Бурлина.

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